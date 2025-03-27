Более 50 тыс. человек зарегистрировались для участия в «Тотальном диктанте»
Более 50 тыс. человек зарегистрировались на участие в «Тотальном диктанте – 2025» за сутки. Об этом 27 марта заявил директор фонда «Тотальный диктант» в пресс-центре МИЦ «Известия».
«Буквально с утра мы увидели, что уже более 50 тыс. человек зарегистрировались на «Тотальный диктант». Огромное количество площадок. «Тотальный диктант» проходит по всему миру в 22-й раз», — сказал он.
По его словам, более чем в 50 странах будет возможно очное участие в диктанте. Онлайн писать диктант будут люди из более 100 государств.
Почти 1000 населенных пунктов на территории России примут участие в диктанте.
В Москве готовы 230 очных площадок, среди которых вузы, школы, библиотеки. Также предполагаются и необычные локации. Например, написать диктант можно будет на воздушном шаре.
«Тотальный диктант» пройдет по всему миру 5 апреля.
19 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России формируется Евразийская ассоциация поддержки русского языка, которая станет платформой для его продвижения. По его словам, это в том числе важный шаг во взаимодействии с дружественными странами не только Евразии, но и многими странами Латинской Америки, Африки.