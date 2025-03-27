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Более 50 тыс. человек зарегистрировались для участия в «Тотальном диктанте»

Глава фонда «Тотальный диктант»: на акцию зарегистрировались 50 тыс. человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Более 50 тыс. человек зарегистрировались на участие в «Тотальном диктанте – 2025» за сутки. Об этом 27 марта заявил директор фонда «Тотальный диктант» в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Буквально с утра мы увидели, что уже более 50 тыс. человек зарегистрировались на «Тотальный диктант». Огромное количество площадок. «Тотальный диктант» проходит по всему миру в 22-й раз», — сказал он.

По его словам, более чем в 50 странах будет возможно очное участие в диктанте. Онлайн писать диктант будут люди из более 100 государств.

Почти 1000 населенных пунктов на территории России примут участие в диктанте.

В Москве готовы 230 очных площадок, среди которых вузы, школы, библиотеки. Также предполагаются и необычные локации. Например, написать диктант можно будет на воздушном шаре.

«Тотальный диктант» пройдет по всему миру 5 апреля.

Тотальный диктант 2025: дата, регистрация, автор и популярные ошибки
Просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в начале апреля

19 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России формируется Евразийская ассоциация поддержки русского языка, которая станет платформой для его продвижения. По его словам, это в том числе важный шаг во взаимодействии с дружественными странами не только Евразии, но и многими странами Латинской Америки, Африки.

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