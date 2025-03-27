В СФ призвали международные организации осудить убийства журналистов РФ

Комиссия Совета Федерации обратилась в международные организации с призывом осудить убийства российских журналистов в зоне боевых действий. Об этом 27 марта заявил глава комиссии СФ РФ по информполитике Алексей Пушков.

«Мы направили обращения к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, спецдокладчику ООН по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан, генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай и представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова Яну Брату», — сказал он ТАСС.

Пушков подчеркнул, что все международные организации должны активно заниматься защитой прав и жизни журналистов. Он также добавил, что, согласно международному гуманитарному праву, корреспонденты считаются гражданскими лицами и преступления против них должны рассматриваться как военные правонарушения.

24 марта в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

Тогда же, 24 марта, в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

26 марта стало известно, что при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.