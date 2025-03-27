Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Получивший ранения во время атаки ВСУ в ДНР водитель автобуса скончался
Мир
Посол РФ заявил о планах облегчить визовые процедуры в США для россиян
Мир
Трамп заявил о намерении США ввести пошлины на импортные лекарства
Армия
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области
Мир
Ульянов призвал европейцев готовиться к промывке мозгов от властей ЕС
Мир
В Боливии в результате наводнений погибли более 50 человек
Политика
Захарова обвинила предыдущие администрации США в разрушении отношений с РФ
Общество
В России в 2026 году могут ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт
Армия
Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 27 марта
Армия
Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ
Мир
Трамп заявил о планах США продолжать удары по хуситам в течение долгого времени
Мир
В ЕК заявили о готовности защищать экономические интересы ЕС на фоне пошлин США
Армия
Путин поблагодарил участвующих в СВО росгвардейцев за верность Отечеству
Мир
Число жертв лесных пожаров в Южной Корее возросло до 26 человек
Мир
Bloomberg узнало о планах Макрона позвонить Трампу после саммита в Париже
Общество
На Камчатке объявили лавинную опасность до 31 марта
Сюжет:

Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

0
EN
Фото: Global Look Press/Viktor Chernov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью. Об этом 27 марта сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Отражен «Булатом»: дрон-детектор сможет определять типы атакующих БПЛА
Бойцы получат возможность заранее подготовиться к отражению воздушного налета

В МО РФ сообщили 26 марта, что силы ПВО за ночь уничтожили девять дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем. Уточнялось, что над территорией Белгородской области уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), над Курской областью — два дрона, над акваторией Черного моря — два БПЛА.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025