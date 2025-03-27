Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью. Об этом 27 марта сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
В МО РФ сообщили 26 марта, что силы ПВО за ночь уничтожили девять дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем. Уточнялось, что над территорией Белгородской области уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), над Курской областью — два дрона, над акваторией Черного моря — два БПЛА.