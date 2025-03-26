Силы ПВО за ночь уничтожили девять дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 26 марта сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что над территорией Белгородской области уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), над Курской областью — два дрона, над акваторией Черного моря — два БПЛА.
В Минобороны РФ 25 марта сообщили, что за ночь ликвидировали пять украинских БПЛА над территорией Крыма. 24 марта сообщалось, что за ночь было сбито 28 украинских БПЛА над российскими регионами: 12 дронов над Брянской и Ростовской областями, два — над Республикой Крым и по одному — над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.