Посол РФ заявил о планах облегчить визовые процедуры в США для россиян

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев 27 марта заявил, что планирует облегчить визовые процедуры для россиян в США.

«Облегчение визовых процедур для сотрудников наших дипмиссий и простых граждан, упрощение режима поездок по стране пребывания для дипломатов в рамках их профессиональной деятельности. <…> Всем этим имею в виду предметно заняться», — отметил он в беседе с журналистами после прибытия в Вашингтон.

Дарчиев добавил, что планирует возобновить авиасообщение между странами, а также вернуть в собственность Москвы шесть конфискованных Вашингтоном объектов недвижимости. По его словам, это наиболее «трудные вопросы».

Газета The New York Times 14 марта сообщила, что американский лидер Дональд Трамп собирается ввести новые ограничения на въезд в страну для граждан 43 стран, включая Россию. По данным газеты, въехать в Соединенные Штаты могут состоятельные россияне, которые не путешествуют по иммиграционным или туристическим визам.