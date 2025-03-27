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Врач рассказал об опасности использования диффузоров в доме

Врач Таратухин: высокая концентрация запаха диффузора может усилить аллергию
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Фото: Global Look Press/Rawcolor.Nl
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Ароматические вещества из диффузоров при слишком высокой концентрации могут повышать риск возникновения аллергической реакции и обострения заболеваний легких. Об этом 27 марта рассказал «Газете.Ru» доцент, заведующий кафедрой в Институте мировой медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин.

«Высокая концентрация не несет прямой угрозы здоровью, если, конечно, все душистые вещества разрешены к применению. Но это повышает риск аллергической реакции и обострения заболеваний легких, в первую очередь бронхиальной астмы. Душистые вещества различаются по свойствам: некоторые сильно пахнут за счет их летучести, а другие — за счет высокой к ним чувствительности носа. Понятно, что концентрация первых всегда будет выше», — отметил врач.

Таратухин подчеркнул, что людям следует придерживаться ряда правил, чтобы обезопасить себя от негативного воздействия диффузоров. Он отметил, что аромат в помещении не должен быть сильным, так как нос имеет свойство к адаптации, из-за чего первое впечатление важнее всего. Аромат должен ощущаться постоянно, но едва уловимо.

Кроме того, при появлении першения, признаков аллергии, чувства нехватки воздуха, нужно как можно быстрее выйти на свежий воздух, добавил эксперт. Особенно эта рекомендация важна при аллергиях и бронхиальной астме. Также важно учитывать, что если запах диффузора неприятен, кажется мыльным или от него закладывает нос, значит у отдушки не сбалансирована формула. Более того, врач подметил, что аллергены содержатся именно в эфирных маслах.

«Если вы решите спать в ароматизированном помещении, оно должно проветриваться, чтобы испаряющийся из диффузора аромат вместе с основой не концентрировались», — подытожил специалист.

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