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Диетолог призвал желающих похудеть отказаться от углеводов за четыре часа до сна

Диетолог Пристанский: отказ от углеводов за четыре часа до сна поможет похудеть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что поможет привести фигуру в порядок перед летним сезоном.

В беседе с «Радио 1» в среду, 26 марта, специалист заявил, что основная проблема заключается в попытках людей следовать абсолютно мифическим диетам. Из-за этого происходят сильные перегибы в питании, например, кто-то не ест шесть часов, кто-то питается только белковыми продуктами, кто-то полностью исключает углеводы.

«Проблема в том, что рецепт, сработавший на конкретном человеке, не всегда соответствует действительности. К тому же мы не всегда видим трансформацию, через которую человек прошел», — объяснил Пристанский.

По его словам, диета не всегда является преодолением, болью и стрессом, это лишь условности, которые необходимо соблюдать.

«Самое важное — понимать собственный расход энергии в пространство. Далее добавляем коэффициент активности, определяемся с калорийностью и уже от этого идем», — объяснил диетолог.

Он добавил, что также можно отказаться от углеводов за четыре часа до сна.

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Он ускоряет похудение и снижает риск развития деменции

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина 18 марта назвала стресс одной из причин переедания. По ее словам, пищевые расстройства наблюдаются у 30–40% людей с ожирением. Лечение пищевых расстройств должно быть комплексным: нужно работать с психологами, диетологами и другими специалистами, отмечает 360.ru.

Врач-диетолог Екатерина Ширшова 5 марта рассказала «Известиям», что в последние годы углеводы стали героями мифов и страшилок о питании. По ее словам, дефицит углеводов может привести к разрушению мышечной массы.

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