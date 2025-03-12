Раковой случай: токсины синегнойной палочки адресно уничтожат больные клетки

Российские ученые обнаружили пару молекул, содержащих токсины синегнойной палочки, которые способны адресно уничтожать раковые клетки . Эксперименты показали, что, взаимодействуя между собой, эти вещества усиливают терапевтический эффект друг друга . Молекулы могут стать основой для нового вида таргетного лечения опухолей молочной железы, желудка и других органов . По словам экспертов, комбинированные стратегии борьбы с раком активно разрабатывают сейчас во всем мире. Предложенный подход может быть очень эффективным, однако для более точных оценок необходимы дальнейшие исследования .

Комбинированная терапия рака

Специалисты МФТИ в ходе экспериментов обнаружили, что парное использование двух видов молекул, содержащих токсины синегнойной палочки, эффективно уничтожает раковые клетки опухолей молочной железы, желудка и некоторых других органов . Речь идет о широко распространенных злокачественных образованиях, маркерами которых служат изменения экспрессии белков HER2 и EpCAM. Исследуемые вещества могут адресно воздействовать на больные клетки и не трогать здоровые, что дает возможность создать на их основе новые удобные в производстве лекарственные средства и разработать стратегии комбинированной таргетной терапии .

Фото: пресс-служба МФТИ

— В большинстве исследований сейчас для распознавания и адресного воздействия на раковые клетки применяют аналогичные полноразмерные антитела. Они хорошо работают, но их очень сложно производить. Мы взяли их упрощенную версию , более мелкие молекулы DARP_9.29-LoPE и DARP_EC1-LoPE. И оказалось, что они работают не хуже и не менее специфичны против раковых клеток , — сказала младший научный сотрудник МФТИ Анастасия Обозина.

Раковые клетки часто развивают множественную лекарственную устойчивость, что ограничивает эффективность монотерапии каким-то одним из уже существующих препаратов . По этой причине проводится разработка схем комбинированного лечения с одновременным использованием нескольких соединений, вызывающих различные механизмы клеточной гибели . Однако не всегда использование двух или большего количества соединений вызывает увеличение терапевтического эффекта. Наоборот, зачастую одновременное использование двух молекул приводит к тому, что одно вещество ухудшает действие другого. При этом оно не приносит должной пользы при онкотерапии, поэтому исследователи изучили комплексное влияние на раковые клетки обоих иммунотоксинов .

Фото: Global Look Press/Armin Weigel

Результаты экспериментов, которые количественно характеризуют взаимодействие двух молекул, показали, что наиболее перспективным является использование равного соотношения иммунотоксинов против опухолей, в клетках которых наблюдается высокая экспрессия HER2 и умеренная экспрессия EpCAM . Этот подход привел к выраженному синергетическому терапевтическому эффекту. При этом клетки с низким уровнем HER2 и высокой экспрессией EpCAM оказались менее чувствительными к комбинированной терапии .

— Наши результаты подчеркивают необходимость детального изучения молекулярного профиля опухоли перед назначением комбинированной терапии . Оптимизация соотношения таргетных агентов может существенно повысить эффективность терапии и минимизировать побочные эффекты , — сказала заведующая лабораторией биохимических исследований канцерогенеза МФТИ Виктория Шипунова.

Перспективный метод лечения рака

Анализ молекулярного профиля опухоли уже сейчас широко используется в клиниках, поэтому выполнять его для определения пациентов, чувствительных к новой комбинированной терапии, будет несложно, считают разработчики.

Фото: пресс-служба МФТИ

— Терапия онкологических заболеваний при помощи иммунотоксинов, нацеленных на мембранные антигены HER2 и EpCAM, избыточно экспрессируемые на поверхности опухолей, безусловно, перспективна. Авторам удалось показать усиление эффекта при применении двух иммунотоксинов, что, безусловно, достойно внимания. Одной из опасностей такого подхода является суммация токсических эффектов в живых организмах, было бы интересно изучить связанные с этим риски на последующих этапах исследования , — сказал заведующий кафедрой биохимии имени академика Т.Т. Березова РУДН Вадим Покровский.

С тем, что обнаруженная учеными пара молекул может стать основой для перспективного вида таргетной терапии , согласен и заведующий кафедрой онкологии СамГМУ, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Олег Каганов.

— Данные эксперименты продемонстрировали многообещающие результаты, но для того, чтобы оценить эффективность использования данного метода для персонифицированного лечения онкологических заболеваний, требуется проведение дополнительных клинических исследований , — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов