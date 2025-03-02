Нырять в открытий море: белок тихоходок для онкобольных и гонка за косморесурсы

Ученые из США разработали стратегию защиты пациентов от повреждения ДНК при лучевой терапии, используя белок тихоходок, «водяных медведей», — микроорганизмов, устойчивых к экстремальной радиации . Исследователи из Томского политехнического университета создали и испытали опытный образец тепловой электростанции, которая поможет освоить ресурсы подземного «горячего океана» . А специалисты ИТМО — уникальную локальную систему навигации для беспилотников . Об этом, а также о новой космической гонке за ресурсы и о том, зачем ученым база данных иммунных клеток, читайте в рейтинге новостей науки недели от «Известий».

Гидротермальная станции для «подземного океана»

Исследователи из Томского политехнического университета создали и испытали опытный образец тепловой электростанции, которая поможет освоить ресурсы подземного «горячего океана» — вод, которые содержатся в недрах земли, нагретых внутренним теплом планеты . В том числе в подземных резервуарах, которые сосредоточены на территории Западной Сибири.

В основе предложенной разработки — теплоэлектростанции бинарного типа . В таких системах в качестве переходного звена применяют промежуточный теплоноситель с низкой температурой кипения . Это дает возможность задействовать относительно негорячие источники энергии.

Фото: пресс-служба Томского политехнического университета

— В качестве рабочего тела в системе мы предложили озонобезопасный газ R245fa из группы фреонов. Это вещество может закипать при 47 градусах. Его применение позволит использовать источники с температурой порядка 60–70 градусов. Этого достаточно, чтобы с помощью предложенной нами схемы получать электроэнергию нужных параметров , — рассказал руководитель проекта доцент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Станислав Янковский.

База данных старения иммунных клеток

Специалисты Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета совместно с исследователями Института вычислительной математики РАН и зарубежными коллегами проанализировали более 120 клинических исследований, направленных на изучение гомеостаза (нормального состояния) Т-лимфоцитов людей разного возраста, и количественно охарактеризовали динамику старения иммунных клеток . Полученную уникальную базу данных планируют использовать для построения математических моделей инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ. Они помогут разработчикам лекарств существенно ускорить создание новых препаратов .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Полученная база данных содержит показатели измерений концентрации иммунных клеток не только в крови, но и в других органах и тканях.

— Каждое клиническое исследование, которое мы анализировали, имеет ограниченный набор данных как по количеству участников, так и по их возрасту, — рассказала автор работы, младший научный сотрудник Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета Виктория Кулеш. — Применив систематический подход к сбору и анализу всей доступной информации, нам удалось охватить не только огромное количество измерений, но и беспрецедентный диапазон по возрасту — от новорожденных до долгожителей. Самому старшему человеку из нашей базы 111 лет .

Сверхточная система локальной навигации для беспилотников

Специалисты ИТМО разработали локальную систему навигации для беспилотников, которая получила название «Восток». Разработка определяет скорость и местоположение летательного аппарата с очень высокой точностью, которая на порядок превышает возможности GPS .

Фото: пресс-служба ИТМО

— Наш метод основан на классических принципах радионавигации и радиопеленгации и схож с разговором с двумя людьми, которые стоят в одном месте и разговаривают через мегафоны. Хотите услышать одного, встаньте напротив его мегафона, другого — встаньте напротив второго, а если нужно услышать обоих, встаньте посередине , — сказал руководитель проекта, аспирант первого курса факультета безопасности информационных технологий ИТМО Тимофей Мельников.

Разработка может применятся там, где не работают классические спутниковые системы навигации. Например, в плотной городской застройке, тоннелях или закрытых помещениях . Также точное определение координат позволит БПЛА выполнять сложные задачи, такие как, например, посадка на движущийся объект в густом тумане.

Белок тихоходок поможет онкобольным

Ученые из Массачусетского технологического института и Университета Айовы разработали стратегию защиты пациентов от повреждения ДНК при лучевой терапии, используя белок тихоходок, «водяных медведей», — микроорганизмов, устойчивых к экстремальной радиации. Белок связывается с ДНК и снижает радиационные повреждения .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Исследователи доставляли мышам мРНК, кодирующую этот белок, что привело к снижению разрывов ДНК на 50%. Новый подход может снизить побочные эффекты лечения, такие как язвы, боль и кровотечения, и сделать терапию более эффективной .

В будущем метод может применяться для защиты при химиотерапии и радиации в космосе .

Гонка за редкие металлы в космосе

С космодрома имени Кеннеди (США, Флорида) состоялся старт ракеты-носителя Falcon-9. Она успешно вывела на траекторию полета к Луне посадочный модуль Nova-C под названием Athena («Афина») , разработанный компанией Intuitive Machines.

Фото: REUTERS/Steve Nesius

Также в качестве дополнительной полезной нагрузки на Falcon-9 был размещен аппарат Odin. Цель миссии — исследование астероида 2022 OB 5 . Такие небесные тела состоят преимущественно из железа и могут включать до 9%, а иногда и больше, никеля . Также в них может присутствовать повышенное содержание платиноидов и других редких металлов и редкоземельных элементов .