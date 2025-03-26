Москвичи увидят частичное солнечное затмение 29 марта

Жители Москвы 29 марта смогут увидеть частичное солнечное затмение. Об этом в среду, 26 марта, сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» он отметил, что максимум затмения произойдет в районе 14:50–15:10 мск.

Богачев уточнил, что в этом году ожидается два затмения: 29 марта и 21 сентября. Оба они будут частичными, Солнце лишь «превратится» в месяц, его размер уже будет зависеть от региона. На территории России его можно будет наблюдать в европейской части страны.

«В Москве Луной будет закрыто менее 10% солнечного диска, а в Санкт-Петербурге — около 20%», — пояснил Богачев.

Заметнее будет на севере России. Профессор добавил, что 21 сентября такое явление у жителей столицы не получится увидеть, отмечает сайт kp.ru.

8 апреля 2024 года произошло полное солнечное затмение. Для части жителей Земли Луна полностью перекрыла Солнце и отбросила на поверхность планеты тень, ширина которой составила 198 км, напоминает ИА Регнум.