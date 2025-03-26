Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Получивший ранения во время атаки ВСУ в ДНР водитель автобуса скончался
Мир
Посол РФ заявил о планах облегчить визовые процедуры в США для россиян
Мир
Трамп заявил о намерении США ввести пошлины на импортные лекарства
Армия
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области
Мир
Ульянов призвал европейцев готовиться к промывке мозгов от властей ЕС
Мир
В Боливии в результате наводнений погибли более 50 человек
Политика
Захарова обвинила предыдущие администрации США в разрушении отношений с РФ
Общество
В России в 2026 году могут ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт
Армия
Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 27 марта
Армия
Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ
Мир
Трамп заявил о планах США продолжать удары по хуситам в течение долгого времени
Мир
В ЕК заявили о готовности защищать экономические интересы ЕС на фоне пошлин США
Армия
Путин поблагодарил участвующих в СВО росгвардейцев за верность Отечеству
Мир
Число жертв лесных пожаров в Южной Корее возросло до 26 человек
Мир
Bloomberg узнало о планах Макрона позвонить Трампу после саммита в Париже
Общество
На Камчатке объявили лавинную опасность до 31 марта

Москвичи увидят частичное солнечное затмение 29 марта

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Жители Москвы 29 марта смогут увидеть частичное солнечное затмение. Об этом в среду, 26 марта, сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» он отметил, что максимум затмения произойдет в районе 14:50–15:10 мск.

Богачев уточнил, что в этом году ожидается два затмения: 29 марта и 21 сентября. Оба они будут частичными, Солнце лишь «превратится» в месяц, его размер уже будет зависеть от региона. На территории России его можно будет наблюдать в европейской части страны.

«В Москве Луной будет закрыто менее 10% солнечного диска, а в Санкт-Петербурге — около 20%», — пояснил Богачев.

Заметнее будет на севере России. Профессор добавил, что 21 сентября такое явление у жителей столицы не получится увидеть, отмечает сайт kp.ru.

Кровавая Луна и огненный серп: календарь затмений в 2025 году
Лунные и солнечные затмения ждут в марте и сентябре

8 апреля 2024 года произошло полное солнечное затмение. Для части жителей Земли Луна полностью перекрыла Солнце и отбросила на поверхность планеты тень, ширина которой составила 198 км, напоминает ИА Регнум.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025