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Омбудсмен Украины признал систематические нарушения прав человека в военкоматах

Омбудсмен Украины Лубинец: ТЦК систематически нарушают права человека
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Фото: Global Look Press
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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в среду, 26 марта, выделил основные нарушения, которые допускают сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом он заявил 26 марта в своем Telegram-канале.

«Физическое насилие и редкие случаи избиения граждан. Имеющиеся ситуации, когда группы людей силой задерживают на улицах, в торговых центрах, возле метро, применяя грубую физическую силу», — говорится в сообщении Лубинца в его Telegram-канале.

Также, по его словам, сотрудники ТЦК прибегают к избиениям людей на дорогах, лишению доступа к правовой защите, сокрытию информации о задержанных гражданах, принуждению к подписанию документов и неправомерным задержаниям.

Омбудсмен заявил, что готов выступить с соответствующим докладом в раде. Однако приглашения в парламент он пока не получил.

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Ранее, 21 марта, Лубинец сообщил о том, что сотрудники ТЦК стали чаще нарушать права человека в ходе мобилизации. По его словам, особенно много жалоб поступает из Харьковской области — более 40 за 2,5 месяца.

В тот же день появилось видео с пленным боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрием Мерченко. Он рассказал, что был мобилизован, несмотря на наличие у него черепно-мозговой травмы и справки о запрете на военную службу по состоянию здоровья.

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