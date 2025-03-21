На Украине ТЦК стали чаще нарушать права человека во время мобилизации

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкомата на Украине) стали чаще нарушать права человека в ходе мобилизации. Об этом 21 марта сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, особенно много жалоб поступает из Харьковской области — более 40 за 2,5 месяца. Среди нарушений — недопуск адвокатов, применение силы, оружия и спецсредств, отказ в принятии документов.

«В последнее время в медиа размещены по меньшей мере три видео, где велосипедистов сбивают машиной, и затем люди в форме применяют силу, и этих велосипедистов помещают в машины», — рассказал Лубинец.

Он отметил, что такие действия недопустимы и требуют реагирования

Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Мерченко 21 марта рассказал, что был мобилизован, несмотря на наличие у него черепно-мозговой травмы и справки о запрете на военную службу по состоянию здоровья.