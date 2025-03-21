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Пленный боевик ВСУ сообщил о мобилизации с травмой головы

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Фото: Министерство обороны РФ
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Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Мерченко рассказал, что был мобилизован, несмотря на наличие у него черепно-мозговой травмы и справки о запрете на военную службу по состоянию здоровья. Кадры беседы с украинским военным 21 марта распространило Минобороны РФ.

Представители территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) остановили Мерченко на улице для проверки документов и попросили пройти в военкомат, чтобы обновить персональные данные.

«Я спокойно пошел, понимая, что у меня есть справка, которая дает мне возможность не быть военнообязанным. У меня была закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал военнопленный.

Несмотря на серьезную травму, мужчину забрали в ВСУ и отправили обучаться на полигон, однако вместо этого он попал работать в хозяйственный взвод, где заготавливал дрова.

«Подготовка, если честно признаться, проходила на полном безразличии. Я в этой группе работал на пилораме, а ребята ходили на полосу препятствия. Я с ними общался, они говорят, что полоса препятствия — это так! Командиры говорили: где можешь — бежишь, где не можешь — просто обошел препятствие с боку и всё. И говорят, в основном все так обходили препятствия по бокам», — отметил Мерченко.

После этого Мерченко и сослуживцы отправились на передовую в подавленном состоянии. На позиции перед ними поставили задачу «восстановить блиндаж», который представлял собой яму, где могут поместиться два человека.

«Как только мы зашли в блиндаж, сидим, обсуждаем, на сколько нас «лохануло» командование, и в этот момент я смотрю — идут ваши (российские. — Ред.) парни. Когда они стали приближаться к нам, я им кричу: «Пацаны, мы стрелять не хотим, и вы не стреляйте», — рассказал пленный.

Все солдаты ВСУ сложили оружие и с поднятыми руками сдались в плен, добавил Мерченко.

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20 марта пленный военнослужащий ВСУ Иван Сташук рассказал, что командир роты угрожал расстрелом или тюремным сроком на 15 лет за отказ идти на позиции. Боец ВСУ отметил, что проходил подготовку 35 дней, но она ему ничем не помогла, после чего его отправили на передовую. Желания идти воевать у солдата не было, но руководство подразделения ВСУ это не интересовало.

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