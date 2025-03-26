Психолог объяснила новый термин «бредкрамблинг»

Психолог Майя Голубева объяснила суть «бредкрамблинга» — нового термина в сфере онлайн-знакомств.

В беседе с агентством RuNews24.ru в среду, 26 марта, эксперт отметила, что само слово переводится с английского языка как «хлебные крошки», это одна из нездоровых моделей поведения в отношениях, когда один человек проявляет к другому лишь незначительный интерес. То есть дарит только «крошки» своего внимания, поддерживая у партнера только иллюзию отношений, не собираясь делать их серьезными.

К основным признакам такой модели Голубева отнесла спонтанные сообщения, редкие звонки, которые в полноценное общение так и не переходят. Ограничивается оно лишь лайками, комментариями в социальных сетях и короткими сообщениями.

В таких отношениях человек избегает обсуждения темы совместного будущего и четко не определяет статус отношений. Причиной такого поведения является неуверенность в себе, поскольку позволяет поддерживать самооценку за счет внимания других людей.

По словам психолога, выйти из таких отношений поможет осознание того, что эта модель поведения нездоровая. Как подчеркнула Голубева, следует сразу понять, что не нужно соглашаться на меньшее, поскольку любой человек достоит такого партнера, который будет его ценить и уважать.

13 марта сообщалось, что, по данным аналитиков, вопреки распространенному мнению, молодежь не является основной аудиторией сайтов знакомств. Большую часть (34%) всех пользователей составляет поколение X — люди в возрасте 35–44 лет.