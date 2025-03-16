Лавкоин: почему финансовая выгода стала весомее любви

Сегодня плата за аренду квартиры является весомой статьей расходов, особенно для жителей мегаполисов. Наиболее остро эту нагрузку ощущает молодежь, представители которой часто с трудом могут содержать себя, поскольку посвящают время учебе или нарабатывают опыт на низкооплачиваемых должностях. На фоне этого в социальных сетях завирусился тренд inflationship, в рамках которого люди заводят или сохраняют отношения преимущественно из-за экономической выгоды. По словам экспертов, такие союзы по расчету могут негативно сказаться на психическом состоянии и демографической ситуации в стране. Подробнее о том, что такое inflationship и может ли партнерство по расчету заметить привычные романтические отношения, рассказывают «Известия».

Что такое «инфляция отношений»

Inflationship (от английского inflation — «инфляция» и relationship — «отношения») — это социальный тренд, обозначающий ситуацию, когда люди вступают в отношения не ради любви или эмоциональной близости, а ради финансовой выгоды. Он появился в начале 2020-х годов на фоне глобальных экономических кризисов, вызванных пандемией COVID-19 и ростом инфляции.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir

Первые упоминания о inflationship стали появляться в зарубежных СМИ и социальных сетях, где пользователи делились своими историями о том, как они находят партнеров не для романтики, а для совместного решения финансовых проблем. Особенно популярным этот тренд стал среди миллениалов и поколения Z, многие из которых сегодня сталкиваются с высокими ценами на аренду жилья, низкими зарплатами и отсутствием финансовой стабильности.

По мнению маркетолога, основателя рекламного холдинга The Business Pill Игоря Малинина, inflationship является проявлением глобального тренда на «шеринг» (от английского share ― «делиться»). «Эпоха обмена принесла нам коворкинги, коливинги, каршеринги. Сегодня даже в такси можно поехать не одному, а вместе с попутчиком, тем самым сэкономив деньги. В целом, это закономерное развитие экономики капитализма», ― рассказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Суть отношений по расчету кроется в прагматичном подходе к жизни. В условиях быстрорастущих цен и экономической нестабильности жить вместе становится легче и дешевле, чем одному. Партнеры делят расходы на аренду, коммунальные услуги, продукты и другие бытовые нужды, что позволяет им экономить и чувствовать себя более защищенными. Вариаций у таких отношений может быть несколько:

— партнеры не испытывают друг к другу любовных чувств, но съезжаются, чтобы нескучно вместе проводить время и делить расходы;

— люди специально ускоряют развитие отношений и съезжаются спустя небольшое время после знакомства, чтобы облегчить финансовую нагрузку;

— партнеры разлюбили друг друга, но продолжают жить вместе, потому что боятся «не потянуть» быт в одиночку.

Фото: Global Look Press/Erik Reis - IKOstudio

Сейчас тренд inflationship активно вирусится в социальных сетях. Пользователи публикуют мемы, посты и видео, в которых шутят о том, как «аренда съедает всю зарплату», а «любовь — это когда вы вместе платите за свет». Хештеги inflationship и «отношенияпорасчету» набирают тысячи просмотров, в комментариях пользователи обсуждают, насколько это честно и оправданно. Некоторые делятся личным опытом, рассказывая, как они нашли партнера через приложения для знакомств, указав в профиле, что ищут «соседа для разделения счетов». Другие признаются, что остаются в отношениях только из-за финансовой выгоды, даже если чувств уже нет.

Почему выгоднее жить вдвоем в 2025 году

В 2025 году отношения по расчету остаются одним из самых обсуждаемых трендов. Экономические факторы делают такие связи не просто модным явлением, а необходимостью для многих людей. Повышение арендных ставок, вызванное высокой ключевой ставкой ЦБ и инфляцией, подталкивает людей к ускорению отношений для сокращения счета.

Согласно оценке «Яндекс Аренды», медианная стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в 2024 году составила 30 тыс. рублей, что на 20% выше по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2024 года стоимость жилья в Москве увеличилась на 26%, в Екатеринбурге — на 24%, в Санкт-Петербурге — на 21%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В среднем арендатор тратит до 35–40% своей заработной платы на съем жилья. С ростом средней стоимости аренды в 2024 году эта доля выросла до 45% и выше в некоторых городах. В Москве — до 48%, в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — до 44%, отмечает исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева.

По мнению президента СРО Региональной ассоциации оценщиков, профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, в настоящий момент эти показатели могут быть еще выше.

«Средняя стоимость арендуемой квартиры в Москве составляет сегодня 90 тыс. рублей. Если ориентироваться на официальные данные, то средняя зарплата в столице составляет 151 тыс. рублей. Таким образом, одинокий арендатор тратит 60% своего дохода на аренду жилья», — пояснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Стоимость съема однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге побила рекорд, достигнув 50 тыс. рублей. При этом средняя зарплата в городе составляет 101 тыс. рублей. Несложно посчитать, что арендатор тратит половину дохода на решение жилищного вопроса, добавил Кирилл Кулаков.

Учитывая, что большинство молодых людей чаще всего не имеют стабильного высокого дохода, даже собственное содержание в непростых экономических условиях может стать затруднительным. По словам практикующего психолога Эльмиры Минажетдиновой, рост популярности отношений по расчету также обусловлен влиянием массовой культуры.

«Под влиянием социальных сетей и культуры потребления материальное благополучие часто превозносится, а любовь и эмоциональная связь отодвигаются на второй план. Формируется установка, что стабильность важнее чувств . Открытость обсуждения, в том числе и в социальных сетях, стимулирует людей делиться своим опытом, чтобы не чувствовать себя одинокими», — пояснила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Данную концепцию разделяет преподаватель Московского института психологии Людмила Гиль. По словам эксперта, эмоциональная связь теряет ценность в эпоху, когда многие взаимодействия происходят онлайн. Люди привыкают к быстрому обмену информацией и впечатлениями, что снижает значимость долгосрочных и глубоких связей. Это делает возможным использование отношений как инструмента для достижения целей, а не как источник взаимной поддержки и любви.

Как популярность отношений по расчету может повлиять на демографию

Несмотря на то что данный тренд становится новой нормой для многих молодых пар, он может негативно сказаться на демографической ситуации в стране, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева. Поскольку inflationship — это отношения, основанные не на чувствах, а на взаимной выгоде, женщине сложно решиться на рождение ребенка. Из-за преобладающей финансовой составляющей такие союзы могут демотивировать пару на заключение брака и создание семьи. С другой стороны, во время таких длительных и близких отношений вполне естественно, что чувства могут возникнуть спонтанно и привести к совместному будущему на основе любви, добавила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам семейного психолога Марии Тодоровой, inflationship как явление больше затрагивает людей среднего класса, уровень дохода которых позволяет поддерживать базовый комфорт, но не обеспечивает желаемого уровня жизни. В таких парах брак может рассматриваться как финансовое партнерство, а не традиционный союз, основанный на чувствах. Это может приводить к нестабильности отношений, частым разводам и снижению числа детей в семье, пояснила собеседница «Известий».

«В результате рождаемость среди среднего класса может снижаться, а среди социально-незащищенных слоев населения — оставаться стабильной за счет большого количества государственных программ», — добавила эксперт.

Плюсы и минусы отношений по расчету

Отношения, в которых главной ценностью становится материальная выгода, могут негативно сказаться на психологическом состоянии, утверждает психолог Ника Болзан.

«Inflationship в долгосрочной перспективе может привести к ощущению внутренней пустоты, поскольку такие отношения требуют постоянного контроля и поддержания определенного социального имиджа перед партнером», — отметила эксперт.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Эмоциональная безопасность и поддержка в отношениях играют ключевую роль в обеспечении психологического благополучия. Их отсутствие может привести к тревожности, обостренному ощущению одиночества и депрессивным состояниям. К плюсам партнерства по расчету можно отнести финансовую выгоду, которая дает ощущение стабильности и защищенности. В таких отношениях понятны правила игры, а значит и конфликтов будет меньше. Скорее всего, партнеры не будут чувствовать эмоциональной зависимости друг от друга, поэтому смогут расстаться без сильных потрясений при необходимости, заключила эксперт.

Как построить безопасные inflationship

Сохранить гармонию в отношениях, основанных на расчете, крайне сложно, но возможно при соблюдении определенных условий, считает психолог Эльмира Минажетдинова. В таком партнерстве людям необходимо помнить следующее:

— партнеры честны друг с другом, необходимо реализовывать открытое обсуждение мотивов и ожиданий с самого начала отношений;

— в паре присутствуют четкие границы, у каждого партнера есть права и обязанности, которые соблюдаются каждой из сторон, — это поможет избежать эксплуатации и злоупотреблений;

— партнеры уважают чувства и потребности друг друга, даже если между ними нет эмоциональной близости;

Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets

— отношения должны быть выгодны обоим партнерам, а не только одному;

— партнеры открыты к изменениям и пересмотру отношений в случае изменения обстоятельств.