Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью журналистов из России в зоне СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 26 марта, выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в зоне специальной военной операции (СВО) в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Соответствующее обращение было направлено генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, президенту «Красной звезды» Алексею Пиманову и генеральному директору МИЦ «Известия» Владимиру Тюлину.

«От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично выражаю вам и всем вашим коллегам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью военного корреспондента Первого канала А.А. Прокофьевой, корреспондента МИЦ «Известия» А.С. Федорчака, оператора телеканала «Звезда» А.А. Панова и водителя съемочной группы А. Сиркели», — написал он.

Лавров отметил, что работа военных корреспондентов играет важную роль в распространении правдивой информации о событиях в зоне СВО и является примером честной и самоотверженной журналистики.

Он также охарактеризовал серию убийств российских военкоров как свидетельство готовности украинских нацистов нарушать международное гуманитарное право и совершать преступления против мирного населения.

«Скорблю вместе с вами. Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки их родным и близким», — заявил он.

В зоне спецоперации 24 марта погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

Тогда же, 24 марта, в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на съемках вместе с Федорчаком. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

26 марта стало известно, что при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.