Покушение на сотрудника Минобороны стало причиной стрельбы у ЖК в Подмосковье
Причиной стрельбы возле подмосковного ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном стало покушение на сотрудника Минобороны. Об этом 26 марта сообщил источник «Известий».
По предварительной информации, пострадавший получил ранение, ему оказана медицинская помощь.
Также отмечается, что тело нападавшего нашли позже в лесополосе в Балашихе. Причина его смерти устанавливается. Полиция ведет расследование.
Ранее в этот день сообщалось о стрельбе возле жилого комплекса в городе Железнодорожном Московской области, в которой пострадал один человек. Стрелявший скрылся с места происшествия.