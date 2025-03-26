Один человек пострадал во время стрельбы у ЖК в подмосковном Железнодорожном
В результате стрельбы возле жилого комплекса в городе Железнодорожный Московской области пострадал один человек. Об этом 26 марта сообщил источник «Известий».
По словам собеседника, когда мужчина выходил из дома, неизвестный открыл огонь и ранил его. Первую помощь пострадавшему оказал его охранник.
Как уточняет ТАСС, стрелявший скрылся с места происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Накануне в поселке городского типа Дагомыс Краснодарского края мужчина протаранил на автомобиле витрину магазина и открыл стрельбу по людям. В результате стрельбы погибла женщина, еще один человек пострадал.