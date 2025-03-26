В Краснодарском крае мужчина протаранил магазин на автомобиле и открыл стрельбу
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- В Краснодарском крае мужчина протаранил магазин на автомобиле и открыл стрельбу
В поселке городского типа Дагомыс Краснодарского края мужчина протаранил на автомобиле витрину магазина и открыл стрельбу по людям. Кадры последствий произошедшего есть в распоряжении «Известий».
Сотрудники магазина сообщили, что инцидент произошел вечером 25 марта. В результате стрельбы погибла женщина, еще один человек пострадал.
По данным источника «Известий», подозреваемого уже задержали.
В Красноярском крае 8 февраля мужчина пытался протаранить ворота детского сада. По словам очевидцев, водитель несколько раз пытался сломать ворота и сбил двух женщин, когда сдавал задним ходом.