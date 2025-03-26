МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

В Министерстве иностранных дел Белоруссии 26 марта выразили соболезнования в связи с гибелью журналистов Первого канала, телеканала «Звезда» и МИЦ «Известия».

«Молчание ОБСЕ, ЮНЕСКО и СПЧ снова ставит под сомнение их авторитет, беспристрастность и способность защитить журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности», — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В МИДе также добавили, что атаки на работников СМИ, у которых есть опознавательные знаки по международным стандартам, требуют незамедлительных действенных мер со стороны международных структур.

В этот же день ассоциация журналистов БРИКС обратилась к ЮНЕСКО в связи с убийствами российских корреспондентов во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Директор департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников призвал принять меры и оказать содействие для защиты сотрудников СМИ из РФ и их прав в текущих условиях, включая право на свободу слова.

О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.