Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину

Власти Словакии и парламентская оппозиция выступили против отправки военнослужащих на Украину в составе возможной миротворческий миссии. Об этом сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини.



«Я рад, что мы все согласились с тем, что Словакия не будет отправлять солдат на Украину, будь то для миротворческой или какой-либо другой миссии», — приводит его слова информационное агентство TASR.

Заместитель председателя Национального совета Андрей Данко также подтвердил, что Словацкая национальная партия (СНП) не поддержит отправку войск в Прибалтику. По его словам, сейчас необходимо остановить расширение присутствия НАТО у границ России. Об этом он заявил во время выступления, которое транслировалось на YouTube-канале TASR.

Ранее, 21 марта, страны так называемой коалиции желающих решили отказаться от отправки сухопутных сил на Украину. Вместо этого западные страны планируют сделать упор на обеспечение воздушной и морской безопасности для Киева. Ряд экспертов в разговоре с британской газетой Financial Times связали изменение подхода с нехваткой у Великобритании сил для размещения большого числа военных на Украине.