«Коалиция желающих» отказалась от идеи разместить сухопутные войска на Украине

Страны так называемой коалиции желающих решили отказаться от идеи отправки сухопутных сил на Украину и теперь хотят сделать упор на обеспечение воздушной и морской безопасности для Киева. Об этом 20 марта сообщает газета Financial Times (FT).

«Политический импульс, который мы создали, воплощается здесь в военном и оперативном планировании и широко распределяется по различным областям. <...> Итак, в одном случае мы рассматриваем море, в другом — небо, очевидно, сушу и границы, а также восстановление», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Он также подчеркнул, что коалиция должна не брать полностью на себя оборону Украины, а лишь частично помочь Киеву в решении этой задачи.

При этом старший научный сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг отметил, что такой шаг мажет быть связан с нехваткой у Великобритании возможностей разместить большое число военных на территории Украины.

20 марта президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих» с участием президента Украины Владимира Зеленского 27 марта. Ранее, 16 марта, газета The Telegraph сообщала, что так называемая коалиция желающих, состоящая из западных стран, не смогла прийти к согласию по вопросу отправки войск на Украину после возможного урегулирования конфликта. По данным издания, группа союзников до сих пор не достигла конкретного соглашения о миротворческих силах на украинской территории.