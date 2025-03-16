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СМИ сообщили о разногласиях западных стран по теме отправки войск на Украину

The Telegraph: страны Запада не пришли к согласию по отправке войск на Украину
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Так называемая коалиция желающих, состоящая из западных стран, не смогла прийти к согласию по вопросу отправки войск на Украину после возможного урегулирования конфликта. Об этом 16 марта сообщила газета The Telegraph со ссылкой на анонимные источники.

«Группа союзников до сих пор не достигла конкретного соглашения о размещении каких-либо сил на Украине», — говорится в материале.

Один из европейских военных лидеров на условии анонимности заявил изданию, что необходимо провести обсуждение, способна ли коалиция добровольцев вообще предоставить войска. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство готово сыграть «ведущую роль» и разместить «войска на земле и самолеты в небе». Королевский флот также может направить корабли в Черное море в случае, если Россия «согласится на мирное урегулирование».

«Миротворческие силы могли бы включать истребители и самолеты-разведчики, патрулирующие небо, а также военные корабли в Черном море», — пишет издание.

Для такой миссии «коалиции желающих» может потребоваться до 30 тыс. военнослужащих.

Как пишет газета, западные страны вместо развертывания настоящих миротворческих сил рассматривают вариант укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Существует общее понимание того, что как только на Украине будет достигнут мир, страны коалиции должны будут укрепить украинские вооруженные силы, чтобы сохранить этот мир», — заявил военачальник одной из европейских стран.

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Европейский союз заявляет о необходимости взять на себя большую роль в процессе украинского урегулирования. Особенно актуальным этот вопрос для ЕС стал после скандала в Овальном кабинете, когда 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский вступил в публичную перепалку с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

15 марта власти Великобритании организовали виртуальный саммит по вопросу возможной отправки войск на Украину после заключения мира. К видеозвонку присоединились лидеры 27 стран, а также главы Европейского союза и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Среди участников саммита были представители всех основных европейских стран, а также премьер-министры Канады, Австралии, Новой Зеландии и президент Турции.

Страны договорились направить своих генералов на встречу, которая пройдет 20 марта, чтобы обсудить, в какой мере каждый член коалиции сможет участвовать с военной точки зрения. Переговоры будут посвящены тому, сможет ли коалиция собрать достаточно ресурсов.

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