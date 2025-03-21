Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих» с участием Зеленского 27 марта
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Париже 27 марта пройдет саммит «коалиции желающих», который также посетит украинский президент Владимир Зеленский. Об этом в четверг, 20 марта, сообщает телеканал BFMTV.
«Президент республики сообщил, что в следующий четверг в Париже в присутствии президента Украины Владимира Зеленского состоится саммит «коалиции желающих», — передает издание.
Ранее, 16 марта, газета The Telegraph сообщала, что так называемая коалиция желающих, состоящая из западных стран, не смогла прийти к согласию по вопросу отправки войск на Украину после возможного урегулирования конфликта. По данным издания, группа союзников до сих пор не достигла конкретного соглашения о миротворческих силах на украинской территории.