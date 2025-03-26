Врач указала на пользу чая в профилактике сердечных заболеваний

Врач-терапевт, диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Галина Емельянова рассказала, как чай снижает риск развития сердечных заболеваний.

В беседе с aif.ru в среду, 26 марта, специалист отметила, что существуют исследования, указывающие на пользу регулярного употребления чая (от двух и более чашек в день) для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением продолжительности жизни. Между тем, по ее словам, гипотеза о том, что этот эффект чая связан с тем, что чайные листья при заваривании вытягивают тяжелые металлы из воды, не подтверждается многими современными научными данными. Эффект скорее обусловлен содержанием в чае полифенолов — катехинов и теафлавинов.

Катехины — разновидность антиоксидантов, способствуют снижению уровня «плохого» холестерина, защищают эндотелий сосудов от повреждения, снижают артериальное давление, что и является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее американские ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе сообщили, что чайные листья могут вытягивать свинец, кадмий и другие тяжелые металлы. С этим эффектом они связали более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей, которые пьют чай регулярно.

В марте врач-диетолог Дарья Русакова посоветовала заменить кофе чаем, цикорием и матчей. По ее словам, кофеин содержится не только в кофе, но и в черном и зеленом чае, пишет НСН.

Также в марте аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа порекомендовала убрать ромашковый чай из своего рациона из-за выделяемой пыльцы. Она отметила, что аллергикам надо пить воду и черный ферментированный чай.

В январе врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с ИА Регнум рассказал, что снижение вероятности смерти от разного рода болезней из-за выпитой с утра чашечки кофе объясняется тем, что кофеин стимулирует организм, проводя некую утреннюю зарядку. Специалист уточнил, что такая зарядка для организма позволяет сердцу адаптироваться к ежедневному стрессу.