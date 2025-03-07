Аллерголог рассказала об опасности ромашкового чая

Аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа порекомендовала в пятницу, 7 марта, убрать ромашковый чай из своего рациона из-за выделяемой пыльцы.

«Ромашка в огромном количестве выделяет пыльцу. На нее у людей бывает аллергия, то есть гиперреакция иммунной системы. Почему мы не разрешаем пить ромашковый чай? Потому что он содержит как раз пыльцу цветов», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Она уточнила, что ромашковый чай пить не стоит, потому что из-за него развивается аллергия, которая может остаться на всю жизнь, сообщает 360.ru.

Она отметила, что аллергикам надо пить воду и черный ферментированный чай.

4 марта д.м.н., профессор, заместитель директора по клинической работе — главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина рассказала, что четверть населения России имеет то или иное аллергическое заболевание.