Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Мир
В США заявили о возможном скором подписании с Украиной соглашения по минералам
Мир
Макрон заявил о выделении дополнительных €2 млрд на военную помощь Украине
Политика
Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области
Мир
В США заявили о готовности рассмотреть переподключение России к SWIFT
Экономика
Промышленным предприятиям РФ передадут частоты американского Globalstar
Мир
Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на произведенные вне США автомобили
Экономика
Лишь 7% малых компаний готовы взять кредит по ставкам 20% и выше
Армия
В военно-морских вузах России начали изучать беспилотники
Мир
Президент Хорватии исключил участие страны в миротворческой миссии ЕС на Украине
Общество
27,5% проб пищевой продукции в соцучреждениях Петербурга не соответствуют требованиям
Мир
Трамп заявил о планах США продолжать удары по хуситам в течение долгого времени
Мир
В ЕС рассказали о возможной отмене безвиза с Грузией
Армия
Путин поблагодарил участвующих в СВО росгвардейцев за верность Отечеству
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 

Эксперты рассказали о снижении инвестиций в недвижимость

Core XP: объем инвестиций в недвижимость РФ в I квартале 2025 года снизился на 23%
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По предварительным данным, в I квартале 2025 года общий объем инвестиций в российскую недвижимость сократился на 23% и составил 142 млрд рублей. Об этом рассказали «Известиям» 26 марта аналитики консалтинговой компании в сфере недвижимости СORE.XP.

В сегменте жилых площадей наблюдалось падение на 65% в годовом исчислении, составив 26 млрд рублей. В то же время в области коммерческой недвижимости был зафиксирован рост на 5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 117 млрд рублей.

Рост в коммерческой недвижимости был обусловлен увеличением инвестиций со стороны конечных пользователей, которые вложили на 22% больше, чем год назад, что составило 60 млрд рублей. В то же время инвесторы, покупающие коммерческую недвижимость для инвестиционных целей, сократили свои вложения на 9% в годовом выражении, до 57 млрд рублей.

Разные сектора коммерческой недвижимости демонстрировали противоположные тренды. Наиболее значительные изменения произошли в офисном сегменте, где инвестиции увеличились в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. В то же время в производственно-складском сегменте было зафиксировано снижение на 75% в годовом исчислении.

Инвестиции в коммерческую недвижимость на стадии девелопмента возросли на 65% по сравнению с прошлым годом, и их доля составила 66%, увеличившись на 24 п. п. в годовом исчислении, что связано с ограниченным предложением готовых объектов.

«В начале 2025 года наблюдается снижение общего объема инвестиций более чем на 20% г/г, в частности, сокращение вложений в площадки под жилье и в коммерческую недвижимость в инвестиционных целях» — объяснила старший директор, руководитель инвестиций, рынков капитала и аналитики Ирина Ушакова.

По ее словам, конечные пользователи сохраняют активность на рынке коммерческой недвижимости, увеличивая вложения в годовом сопоставлении преимущественно в офисном сегменте, где наблюдается дефицит свободных площадей.

Уйти в минус: как мошенники обманывают россиян под предлогом инвестирования
Злоумышленники рассылают предложения даже на сайтах знакомств

Ранее финансовый маркетплейс «Выберу.ру» и краудлэндинговая платформа Nibble Invest провели исследования, с результатами которых 21 марта ознакомились «Известия», где сообщалось о том, что 40% россиян считают вложения в недвижимость перспективными. Эксперты выяснили, что в начале марта порядка 85% респондентов пользовались банковскими вкладами и накопительными счетами для сбережений. При этом более 40% отметили, что приобретали ценные бумаги (акции, облигации) на фоне позитивных новостей о росте фондового рынка. В недвижимость инвестировал каждый десятый респондент.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025