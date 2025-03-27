Эксперты рассказали о снижении инвестиций в недвижимость

По предварительным данным, в I квартале 2025 года общий объем инвестиций в российскую недвижимость сократился на 23% и составил 142 млрд рублей. Об этом рассказали «Известиям» 26 марта аналитики консалтинговой компании в сфере недвижимости СORE.XP.

В сегменте жилых площадей наблюдалось падение на 65% в годовом исчислении, составив 26 млрд рублей. В то же время в области коммерческой недвижимости был зафиксирован рост на 5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 117 млрд рублей.

Рост в коммерческой недвижимости был обусловлен увеличением инвестиций со стороны конечных пользователей, которые вложили на 22% больше, чем год назад, что составило 60 млрд рублей. В то же время инвесторы, покупающие коммерческую недвижимость для инвестиционных целей, сократили свои вложения на 9% в годовом выражении, до 57 млрд рублей.

Разные сектора коммерческой недвижимости демонстрировали противоположные тренды. Наиболее значительные изменения произошли в офисном сегменте, где инвестиции увеличились в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. В то же время в производственно-складском сегменте было зафиксировано снижение на 75% в годовом исчислении.

Инвестиции в коммерческую недвижимость на стадии девелопмента возросли на 65% по сравнению с прошлым годом, и их доля составила 66%, увеличившись на 24 п. п. в годовом исчислении, что связано с ограниченным предложением готовых объектов.

«В начале 2025 года наблюдается снижение общего объема инвестиций более чем на 20% г/г, в частности, сокращение вложений в площадки под жилье и в коммерческую недвижимость в инвестиционных целях» — объяснила старший директор, руководитель инвестиций, рынков капитала и аналитики Ирина Ушакова.

По ее словам, конечные пользователи сохраняют активность на рынке коммерческой недвижимости, увеличивая вложения в годовом сопоставлении преимущественно в офисном сегменте, где наблюдается дефицит свободных площадей.

Ранее финансовый маркетплейс «Выберу.ру» и краудлэндинговая платформа Nibble Invest провели исследования, с результатами которых 21 марта ознакомились «Известия», где сообщалось о том, что 40% россиян считают вложения в недвижимость перспективными. Эксперты выяснили, что в начале марта порядка 85% респондентов пользовались банковскими вкладами и накопительными счетами для сбережений. При этом более 40% отметили, что приобретали ценные бумаги (акции, облигации) на фоне позитивных новостей о росте фондового рынка. В недвижимость инвестировал каждый десятый респондент.