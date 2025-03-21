Россияне перечислили перспективные способы инвестирования

Порядка 40% опрошенных россиян выразили мнение, что вложения в недвижимость — перспективная инвестиция на фоне снижения ставок по банковским депозитам. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру» и краудлэндинговой платформы Nibble Invest, с которыми ознакомились «Известия» 21 марта.

Эксперты выяснили, что в начале марта порядка 85% респондентов пользовались банковскими вкладами и накопительными счетами для сбережений. При этом более 40% отметили, что приобретали ценные бумаги (акции, облигации) на фоне позитивных новостей о росте фондового рынка. В недвижимость инвестировал каждый десятый респондент. Накопления в валюте хранили 36% россиян, в 65% случаев отдавая предпочтение юаню. Более экзотичные инструменты инвестирования — покупку золота, драгметаллов, цифровых финансовых активов (ЦФА) — использовал каждый десятый участник опроса.

При этом две трети россиян намерены диверсифицировать риски и разнообразить инвестиционный портфель. Каждый четвертый готов перевести часть средств с банковского вклада в другие инструменты, чтобы поддерживать высокую доходность при снижении ставок по депозитам. Каждый третий временно отказался от покупки валюты, объяснив это высокой волатильностью курса и нестабильной политической ситуацией. Паузу в покупке ценных бумаг взяли 27% соотечественников, а от инвестирования в ЦФА пока отказались 12%.

Вместе с тем участники исследования обозначили и интересные для них инвестиционные инструменты, на которые они хотели бы обратить внимание в 2025 году. Так, 39% респондентов считают вложения в недвижимость перспективной инвестицией при снижении ставок. При этом 21% указали, что они интересуются возможностями флиппинга — заработка на перепродаже недвижимости после проведения ремонта.

Около 15% участников исследования проявляют интерес к акциям определенных отраслей, поскольку видят открывшиеся в условиях импортозамещения перспективы и хотят поддержать бизнес страны, 26% верят в рост «голубых фишек» (ценных бумаг крупных и наиболее стабильных компаний). Долговые инструменты — облигации, краудлендинг, ЦФА — рассматривают 18% россиян.

«Уже пятую неделю подряд Банк России фиксирует снижение максимальной процентной ставки по банковским вкладам. На этом фоне россияне стремятся не только сохранить высокую доходность по накоплениям, но и диверсифицировать свои инвестиционные портфели, чтобы сбалансировать их риск-профиль. Особое внимание получают инвестиции в недвижимость, которые наши соотечественники традиционно воспринимают как вложение в реальный актив с высокой окупаемостью в будущем», — сказал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

В свою очередь, гендиректор краудлендинговой платформы Nibble Invest Ольга Малюгина, отмечая заинтересованность россиян во флиппинге, уточнила, что это не просто покупка-продажа недвижимости и временный тренд, это инструмент с полноценной стратегией для тех, кто стремится эффективно управлять своими средствами.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 18 января, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что для снижения валютных рисков можно рассмотреть облигации, номинированные в юанях, а также замещающие облигации. Они способны выступить инструментом хеджирования от возможной девальвации рубля. Кроме того, золото и серебро сохраняют свою роль защитных активов в условиях геополитической нестабильности и инфляционного давления. Эти инструменты могут стать важной частью диверсифицированного портфеля.