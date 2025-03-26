Пострадавшего оператора Первого канала Волкова эвакуируют на лечение в Москву
Оператора Первого канала Дмитрия Волкова эвакуируют на лечение в Москву. Об этом 26 марта сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое», — приводит слова цитирует Кузнецова «РИА Новости».
Врачи Курской области оказывают всю необходимую медицинскую помощь, состояние Волкова удалось стабилизировать, отметил Кузнецов. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил помощник министра здравоохранения.
Ранее 26 марта стало известно о гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой во время работы в Белгородской области, также был ранен оператор Дмитрий Волков. Указывается, что машина со съемочной группой канала подорвалась на украинской мине.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося для определения причастных к преступлению лиц, добавили в ведомстве.