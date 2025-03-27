Самый плохой день: каких проблем и болезней ждать от новолуния в марте

В эту субботу, 29 марта, наступит первое новолуние весны. В этот раз явление будет сопровождаться рядом космических событий, которые внесут свои коррективы: частного солнечного затмения также в знаке Овна, ретроградных Меркурия и Венеры. Подробнее о новолунии 29 марта, а также прогноз на этот день для каждого знака зодиака — в материале «Известий».

Новолуние в марте – 2025: когда начнется

Каждый месяц Луна проходит через несколько фаз, которые для наблюдателя с Земли отличаются визуально. Связано это с тем, что видимая сторона спутника по-разному освещается Солнцем. Лунный цикл длится примерно 29,5 дня, что принято называть синодическим месяцем, или лунацией. За это время с Земли можно наблюдать восемь фаз спутника, четыре из которых являются основными, а остальные — дополнительными.

Новолуние представляет собой первую и одну из основных фаз спутника Земли (помимо нее, также выделяются растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна). В это время он находится между нашей планетой и Солнцем практически на одной линии. Так как сторона Луны, обращенная к Земле, оказывается в тени, спутник становится практически невидимым, заметить его можно только при помощи специализированного оборудования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На этот раз новолуние пройдет в знаке Овна и придется на 14:00 мск. После этого начнется следующая фаза спутника, растущая Луна, когда ночное светило вновь начнет показываться на небосводе и принимать форму серпа.

Солнечное затмение и новолуние в марте – 2025 в один день

Март 2025 года радует астрономическими событиями. 29-го числа помимо новолуния можно будет наблюдать также частное солнечное затмение (оно придется на период с 11:51 мск по 15:44 мск. В России его можно будет увидеть на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области и российской станции «Баренцбург». В Москве, Санкт-Петербурге и городах Западной Сибири можно будет увидеть лишь его отдельные фазы). Важно отметить, что это явление возможно лишь в новолуние, когда естественный спутник Земли находится на эклиптике между планетой и ближайшей к нам звездой. Частичное, или частное затмение Солнца является наиболее распространенным видом из всех. В этом случае Луна создает полутень, или же пенумбру.

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Еще одно явление, которое началось 15 марта и продлится до 7 апреля, — ретроградный Меркурий. В эти дни можно наблюдать иллюзию смены направления движения планеты. Связано это с тем, что скорость движения у каждого космического объекта разная, поэтому, когда планеты «догоняют» друг друга, создается впечатление, что их направление меняется. Это явление не редкое и происходит три-четыре раза в год.

Фото: Global Look Press

Помимо Меркурия, сейчас также можно наблюдать за ретроградным движением Венеры. Началось это явление 2 марта и закончится 19 апреля. Важно отметить, что ретроградное движение этой планеты происходит намного реже, чем у Меркурия, — каждые 18–19 месяцев.

Новолуние 29 марта 2025 года: прогноз астрологов

В астрологии новолуние — один из самых неблагоприятных периодов всего лунного цикла. Считается, что в это время жизненные силы снижаются. Кроме того, предположительно, именно в этот период есть риск возникновения эмоциональной нестабильности, напряженности или тревожности. Наблюдается и спад энергии, из-за которого человек может чувствовать себя вялым или заторможенным. Люди также могут замечать за собой безразличие, невнимательность и провалы в памяти.

Важно помнить, что в новолуние может усиливаться чувство страха, что вы упускаете что-то важное, а также возникает желание резких перемен. Новолуние несет в себе энергию всего нового, из-за чего могут появиться проблемы, например, с завершением важного проекта. Хоть явление и символизирует начало, не рекомендуется в это время переезжать или вести важные переговоры.

Вместе с этим необходимо составлять планы на будущее, прописывать их и следовать им. Можно заняться уборкой и выбросить старые и ненужные вещи — это поможет впустить в жизнь новое. Русская пословица «что посеешь, то и пожнешь» отлично описывает смысл новолуния: думать о плохом, грустить, опускать руки не стоит, иначе это всё вновь случится в будущем. Из-за всего этого астрологи советуют не перегружать организм 29 марта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Предстоящее новолуние несет в себе большое значение, ведь именно с Овна, в котором пройдет явление, начинается зодиакальный круг, поэтому 29 марта положит старт новому астрологическому году. Важно отметить, что этот день станет не просто точкой отсчета нового лунного цикла, но и днем, который задаст тон не только до ближайшего новолуния в апреле, но и на целые месяцы.

Овен символизирует начало, энергию, решительность. Он находится под управлением планеты Марс, что делает этот знак целеустремленным и энергичным. Овны инициативны, обладают лидерскими качествами, упрямы и настойчивы, но при этом могут быть импульсивными. Поэтому новолуние в этом знаке также символизирует начало чего-то нового, желание бороться ради достижения своих целей и лидерство.

Солнечное затмение в знаке Овна может разжечь внутренний огонь и подтолкнуть человека к совершению уверенных и решительных шагов навстречу переменам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ретроградный Меркурий, который начался 15 марта, также повлияет на астрологические события 29-го числа. В частности, он привнесет сложности, усилит эффекты, которые оказывают затмение и новолуние. Может появиться желание переосмыслить свои предыдущие решения, заняться ранее неоконченными делами или скорректировать имеющиеся планы. Кроме того, ретроградный Меркурий предоставит шанс провести глубокий анализ и найти ошибки. Это поможет переосмыслить свой путь и цели, что особенно важно из-за начала нового этапа, который откроется в новолуние с частным солнечным затмением в Овне.

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Венера — планета любви, чувственности и гармонии. Из-за этого в период ее ретроградности могут возвращаться бывшие, пары расставаться, а одинокие люди резко и внезапно менять свою жизнь. При этом и финансовая сторона жизни также может оказаться под угрозой — крупные покупки или серьезные финансовые операции стоит отложить на другое время.

Вместе с этим ретроградная Венера несет в себе и благоприятное время для личностного роста, пересмотра ценностей и, что немаловажно, исправления ошибок. В целом, нужно посвятить время чему-то, что связано с прекрасным: искусству, походу в музей или театр. Стоит помнить и о романтической составляющей планеты — можно отправиться в путешествие со второй половинкой. Занятие спортом и своей внешностью также подойдут для новолуния, когда Венера будет иметь ретроградное движение.

Как добавила «Известиям» таролог Светлана Строганова, основная тенденция новолуния — доверяй, но проверяй. Эксперт советует быть открытым ко всему новому, но помнить о возможных рисках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Частное солнечное затмение также завершит коридор затмений, который начался ранее в этом месяце, лунным затмением в Деве. Явление прошло 14 марта и выявило слабые места, а также необходимость в очищении. 29 марта станет мощным импульсом к движению вперед, энергии и начинаниям. В это время может обрушиться старое, тем самым открывая путь для всего нового.

Светлана Строганова также дала прогноз на новолуние для каждого знака зодиака:

— Овен. Заряд энергии и уверенности. Этому знаку нужно проявлять лидерские качества, реализовывать творческие проекты и вдохновлять на это других. Также стоит оставаться целеустремленными и проявлять свою страсть и энергию;

— Телец. Важность выбора и партнерских отношений. В этот день можно принимать важные решения в личной жизни, укреплять связи или искать новые. При этом стоит доверять интуиции, а также отдавать предпочтение гармонии и радости;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Близнецы. Этому знаку важно проявить эмоциональную зрелость и сострадание. В новолуние можно укреплять отношения с близкими, ведь им нужна их помощь и поддержка. Стоит слушать сердце и доверять своим чувствам;

— Рак. Активные действия и решительные шаги. В новолуние возможны споры, к которым нужно быть готовыми и сохранять ясность мышления. Важно отстаивать свою точку зрения и двигаться к целям;

— Лев. Завершение этапа и ощущение гармонии. Для Львов наступила пора отпраздновать свои достижения и насладиться плодами труда, но при этом не стоит забывать о планировании новых целей. Новолуние — отличное время открыться возможностям и довериться жизненному потоку;

— Дева. Вдохновение и новые возможности для творчества. Стоит начинать проекты, проявлять инициативу и следовать страстям. Нужно быть открытыми для новых идей и не бояться рисковать;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Весы. Важность терпения и настойчивости в финансовых целях. Представителям знака стоит оценивать свои ресурсы, планировать инвестиции и ждать результатов. Однако не нужно торопить события, всё придет в свое время;

— Скорпион. Людям, родившимся под этим знаком, в новолуние важно не упустить шанс проявить себя. Можно брать инициативу в свои руки, принимать смелые решения, верить в себя, рисковать и идти к целям;

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— Стрелец. 29 марта для представителей этого знака станет днем укрепления связей, основанных на любви и взаимопонимании, а также для творческого самовыражения и вдохновения;

— Козерог. В новолуние стоит помнить о важности традиций, ценностей и духовного роста. Можно обратиться к мудрости предков, заняться обучением и делиться полученными знаниями. При этом не нужно закрываться от других, наоборот, надо быть открытыми. Кроме того, важно помнить о соблюдении правил;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Водолей. Финансовая стабильность и контроль над ресурсами. Представителям знака стоит задуматься о своем бюджете и его планировании. Лучше экономить, избегать рискованных инвестиций и быть осторожными с тратами;

— Рыбы. Периоду присущи новые идеи, вдохновение и желание учиться. Можно начать новые проекты, заняться обучением и развитием талантов. Стоит быть открытыми для новых возможностей и довериться интуиции.

— Новолуние, как глоток свежего воздуха, несущего в вашу жизнь перемены, — заключает эксперт.