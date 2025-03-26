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В Кремле осудили власти Молдавии из-за задержания главы Гагаузии Гуцул

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Россия осуждает власти Молдавии из-за задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом 26 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, действующие власти используют методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и хоть как-то составляют конкуренцию [президенту Молдавии] Майе Санду. Очень плохо, что при этом они выходят за рамки всех демократических норм и принципов», — сказал он на брифинге.

Пресс-секретарь президента РФ предположил, что во многом молдавские власти копируют манеру поведения Румынии, «где попрали демократию». Он допустил, что Кишинев выбрал не обращать внимание на законодательство, принципы демократии и политического плюрализма, но «оказывать неприкрытое давление на всех политических конкурентов».

«Мы, конечно же, осуждаем подобные действия. <...> Кишинев должен отказаться от подобных методов и предоставить свободу действий всем политическим силам в стране», — добавил Песков.

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О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. У здания собрались сторонники Гуцул и молдавской оппозиции, власти стянули в этот район силы полиции. Позже в генпрокуратуре Молдавии сообщили, что задержание главы Гагаузии связано с запретом на ее выезд из республики.

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