Молдавский депутат сообщил об уверенности Гуцул в собственной невиновности

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул уверена в собственной невиновности и удивлена своему задержанию. Об этом 26 марта сообщил депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Денис Уланов в беседе с журналистами.

Молдавские власти допустили его и еще ряд депутатов от «Победы» в следственный изолятор, где находится Гуцул.

«Мы встречались с Евгений Александровной, она передает благодарность за поддержку. Евгения Александровна уверена в своей невиновности, она крайне удивлена произошедшими событиями», — приводит слова депутата ТАСС.

При этом он отметил, что глава Гагаузии находится в боевом настроении и способна справиться с ситуацией морально и физически.

О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того. как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. У здания собрались сторонники Гуцул и молдавской оппозиции, власти стянули в этот район силы полиции.