Лавров сообщил об обсуждении РФ и США восстановления «Северных потоков»

Представители России и Соединенных Штатов размышляют на тему возобновления работы российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью корреспонденту Первого канала.

«Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор про «Северные потоки», — сообщил глава МИД РФ, его слова приводятся на сайте ведомства.

Как отметил Лавров, «будет интересно», если Вашингтон использует свои рычаги давления на Евросоюз (ЕС) и заставит страны сообщества не отказываться от газа из РФ.

«Но это уже какой-то сюрреализм», — добавил министр.

При этом против восстановления «Северных потоков» в Европе сейчас могут выступать только «больные люди или самоубийцы», указал глава российского МИДа. Так как ЕС сейчас платит за энергоносители в несколько раз больше, чем бизнес Соединенных Штатов. Он добавил, что такие люди, как немецкий вице-канцлер Роберт Хабек, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр обороны ФРГ Борис Писториус, уже сейчас говорят, что ни за что не позволят восстановить российские газопроводы.

21 марта газета Bild сообщала, что газопровод «Северный поток – 2» может быть передан под управление США, чтобы Германия могла получать по нему газ из России. Отмечалось, что для реализации такого варианта антироссийские санкции должны быть сняты не только американской, но и европейской стороной.

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. На трубопроводах были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. На месте аварии нашли следы взрывчатки. Россия добивается международного расследования терактов. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что за взрывы несет ответственность ЦРУ.