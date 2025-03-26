Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Мир
Сийярто призвал ЕС не вмешиваться в переговоры России и США по Украине
Экономика
Число производителей БПЛА и их компонентов в МСП за три года выросло в два раза
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Защита блогера Блиновской обжаловала приговор
Сюжет:

Лавров сообщил об обсуждении РФ и США восстановления «Северных потоков»

0
EN
Фото: TASS/Stefan Sauer
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Представители России и Соединенных Штатов размышляют на тему возобновления работы российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью корреспонденту Первого канала.

«Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор про «Северные потоки», — сообщил глава МИД РФ, его слова приводятся на сайте ведомства.

Как отметил Лавров, «будет интересно», если Вашингтон использует свои рычаги давления на Евросоюз (ЕС) и заставит страны сообщества не отказываться от газа из РФ.

«Но это уже какой-то сюрреализм», — добавил министр.

При этом против восстановления «Северных потоков» в Европе сейчас могут выступать только «больные люди или самоубийцы», указал глава российского МИДа. Так как ЕС сейчас платит за энергоносители в несколько раз больше, чем бизнес Соединенных Штатов. Он добавил, что такие люди, как немецкий вице-канцлер Роберт Хабек, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр обороны ФРГ Борис Писториус, уже сейчас говорят, что ни за что не позволят восстановить российские газопроводы.

Поставить на «Северный поток»: в ФРГ хотят призвать Трампа рассекретить данные о подрывах
Партия «Альтернатива для Германии» намерена выступить с открытым письмом

21 марта газета Bild сообщала, что газопровод «Северный поток – 2» может быть передан под управление США, чтобы Германия могла получать по нему газ из России. Отмечалось, что для реализации такого варианта антироссийские санкции должны быть сняты не только американской, но и европейской стороной.

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. На трубопроводах были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. На месте аварии нашли следы взрывчатки. Россия добивается международного расследования терактов. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что за взрывы несет ответственность ЦРУ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025