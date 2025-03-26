Трамп снял гриф секретности с расследования ФБР о якобы его связях с РФ
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, обязывающий министерство юстиции рассекретить документы, связанные с расследованием ФБР 2016–2017 годов о якобы связях его штаба с Россией. Трансляция подписания велась 25 марта на сайте Белого дома.
«Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, всё рассекречено», — сказал Трамп, подписывая документ.
Речь идет о материалах расследования, получившего кодовое название Crossfire Hurricane. Оно было начато в 2016 году, а в 2019-м его обстоятельства начал проверять спецпрокурор Джон Дарем по поручению тогдашнего генерального прокурора Уильяма Барра.
В ходе расследования Дарем пришел к выводу, что ФБР действовало нетипично и не имело достаточных оснований для начала следственных мероприятий. В 2023 году он опубликовал доклад, в котором указал на недостаточность разведданных, использованных для запуска дела против Трампа.
При этом сотрудник администрации отметил, что некоторые данные всё же останутся засекреченными, уточняет «Газета.ru».
Национальный архив США по распоряжению Трампа 19 марта опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Коллекция состоит более чем из 6 млн страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов.
В свою очередь, внук погибшего президента Джек Шлоссберг раскритиковал американские СМИ за освещение рассекреченных документов об убийстве его деда в 1963 году. По его словам, администрация Трампа не предупреждала семью Кеннеди о публикации материалов. При этом он отметил, что об этих планах знал племянник убитого президента Роберт Кеннеди – младший, занимающий пост главы минздрава США.