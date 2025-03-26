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Трамп снял гриф секретности с расследования ФБР о якобы его связях с РФ

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, обязывающий министерство юстиции рассекретить документы, связанные с расследованием ФБР 2016–2017 годов о якобы связях его штаба с Россией. Трансляция подписания велась 25 марта на сайте Белого дома.

«Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, всё рассекречено», — сказал Трамп, подписывая документ.

Речь идет о материалах расследования, получившего кодовое название Crossfire Hurricane. Оно было начато в 2016 году, а в 2019-м его обстоятельства начал проверять спецпрокурор Джон Дарем по поручению тогдашнего генерального прокурора Уильяма Барра.

В ходе расследования Дарем пришел к выводу, что ФБР действовало нетипично и не имело достаточных оснований для начала следственных мероприятий. В 2023 году он опубликовал доклад, в котором указал на недостаточность разведданных, использованных для запуска дела против Трампа.

При этом сотрудник администрации отметил, что некоторые данные всё же останутся засекреченными, уточняет «Газета.ru».

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Национальный архив США по распоряжению Трампа 19 марта опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Коллекция состоит более чем из 6 млн страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов.

В свою очередь, внук погибшего президента Джек Шлоссберг раскритиковал американские СМИ за освещение рассекреченных документов об убийстве его деда в 1963 году. По его словам, администрация Трампа не предупреждала семью Кеннеди о публикации материалов. При этом он отметил, что об этих планах знал племянник убитого президента Роберт Кеннеди – младший, занимающий пост главы минздрава США.

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