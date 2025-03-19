Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле наблюдают за соблюдением Украиной намерений Путина и Трампа по урегулированию
Мир
Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8
Общество
Более 270 человек эвакуировали в Аше Челябинской области после подтоплений домов
Общество
В Дагестане ликвидировано открытое горение очагов природного пожара
Армия
ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Экономика
Цена на золото обновила исторический максимум
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Армия
Минобороны показало кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ
Общество
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Происшествия
Количество раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до 11
Мир
СМИ узнали о переговорах Британии и ЕС об ускорении поставок оружия на Украину
Общество
Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Мир
В КНР поприветствовали диалог Путина и Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Общество
Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы
Мир
Британский аналитик указал на способность РФ и США закончить конфликт на Украине

Внук Кеннеди раскритиковал американские СМИ за освещение документов о гибели его деда

0
EN
Фото: Global Look Press/Christy Bowe
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Крупным американским СМИ не следует освещать публикацию новых рассекреченных документов об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом 19 марта заявил внук погибшего лидера Джек Шлоссберг.

«Эй, новостные службы — CNN, MSNBC, да какие угодно. Вам не надо освещать историю с фейковыми документами о ДФК (Джоне Фицджеральде Кеннеди. — Ред.), особенно когда есть столько настоящих новостей», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам Шлоссберга, администрация президента США Дональда Трампа не предупреждала семью Кеннеди о публикации материалов. При этом он заявил, что об этих планах знал племянник убитого лидера Роберт Кеннеди-младший, который занимает пост министра здравоохранения в федеральном правительстве.

Скелет президента в шкафу: зачем Трамп хочет рассекретить документы по убийству Кеннеди
Будет ли разгадка у главной тайны американской истории

Накануне Национальный архив США по распоряжению президента страны Дональда Трампа опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Коллекция состоит более чем из 6 млн страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025