Внук Кеннеди раскритиковал американские СМИ за освещение документов о гибели его деда
Крупным американским СМИ не следует освещать публикацию новых рассекреченных документов об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом 19 марта заявил внук погибшего лидера Джек Шлоссберг.
«Эй, новостные службы — CNN, MSNBC, да какие угодно. Вам не надо освещать историю с фейковыми документами о ДФК (Джоне Фицджеральде Кеннеди. — Ред.), особенно когда есть столько настоящих новостей», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).
По словам Шлоссберга, администрация президента США Дональда Трампа не предупреждала семью Кеннеди о публикации материалов. При этом он заявил, что об этих планах знал племянник убитого лидера Роберт Кеннеди-младший, который занимает пост министра здравоохранения в федеральном правительстве.
Накануне Национальный архив США по распоряжению президента страны Дональда Трампа опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Коллекция состоит более чем из 6 млн страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов.