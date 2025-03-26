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Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» 26-го полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 36-й армии группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении спецоперации. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что системы ТОС-1А «Солнцепек» эффективны при уничтожении опорных пунктов, огневых средств и бронированной техники противника как на открытой местности, так и в защитных сооружениях.

Расчеты ТОС решают задачи по огневой поддержке танковых и мотострелковых подразделений, а также являются средством быстрого реагирования для немедленного поражения вновь выявленных целей противника. Благодаря использованию термобарических боеприпасов «Солнцепек» способен эффективно поражать живую силу ВСУ, в том числе укрывшуюся в опорных пунктах и блиндажах. Для безопасности во время атак вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) броня ТОС-1А обшита специальной защитой.

«Давим врага на всем южнодонецком направлении. Ежедневно работаем, используем термобарические снаряды повышенной дальности. Работаем по опорным пунктам противника, лесополосам, уничтожаем живую силу, военную технику, склады. Делаем всё, чтобы наша победа приблизилась», — рассказал командир батальона огнеметного и аэрозольного противодействия с позывным Асфальт.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе выполнения задач ТОС сопровождает вооруженная группа прикрытия с антидроновыми ружьями и дробовиками.

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В Минобороны России 20 марта сообщили, что экипажи танков Т-80 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ, которые мешали продвижению штурмовых подразделений. Отмечалось, что уничтожение вражеских объектов подтвердили данные воздушной разведки.

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