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Экипажи танков Т-80 нанесли огневое поражение ВСУ на южнодонецком направлении
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Экипажи танков Т-80 нанесли огневое поражение ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи танков Т-80 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 20 марта сообщило Минобороны России.

По данным воздушной разведки, наводчики-операторы точными попаданиями уничтожили опорные пункты украинских формирований, которые мешали продвижению штурмовых подразделений.

«Экипаж — это как семья, в первую очередь, на которую ты можешь положиться, полностью доверяешь и непосредственно, когда в танке что-то выходит из строя, то есть доверяешь не просто человеку, а доверяешь его глазам и зрению. При этом выполняешь все его команды: говорят, куда целиться, говорят, что делать. И ты это непосредственно выполняешь, не обдумав, потому что доверяешь своему товарищу», — рассказал наводчик-оператор танка под позывным Рэд.

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Экипаж танка Т-80БВМ 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» 17 марта уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении спецоперации. В Минобороны уточнили, что стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами беспилотников, ведущих воздушную разведку в районе нахождения цели.

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