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Расчет ПТРК «Корнет» поразил ретранслятор сигнала ВСУ в районе Кинбурнской косы

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» уничтожил ретранслятор сигнала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на затопленном морском транспорте в районе Кинбурнской косы на входе из Черного моря в Днепровский лиман. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, украинские боевики установили на уничтоженном в 2024 году и не затонувшем до конца морском плавсредстве ретранслятор сигнала, предназначенный для увеличения дальности полетов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атак по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области.

По данным Минобороны РФ, расчет «Корнета» выдвинулся на береговую линию, развернул противотанковый комплекс, навел его на цель и произвел пуск ракеты, поразив цель с расстояния более 6 тыс. м от огневой позиции. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля. При этом повторным пуском ракеты цель была окончательно уничтожена.

ПТРК способны поразить различные цели, в том числе фортификационные сооружения, расчеты FPV-дронов и бронированную технику противника, добавили в ведомстве.

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В Минобороны РФ 25 марта сообщили, что расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы поразил гаубицу М777 ВСУ в лесополосе на ореховском направлении Запорожской области.

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