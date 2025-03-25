Расчет орудия «Гиацинт-Б» поразил гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области
Расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы поразил гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе на ореховском направлении Запорожской области. Об этом 25 марта сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, по данным воздушной разведки, расчету были переданы координаты цели, обнаруженные после ударов по российским позициям. Тогда артиллеристы оперативно навели орудие и открыли огонь, поразив гаубицу противника. При этом вражеский расчет был ликвидирован.
«М777 — как самое основное, «Паладины» встречались самоходные, это вот самые основные, которые встречаются», — сказал старший офицер артиллерийской батареи с позывным Тополь.
Сообщается, что в контрбатарейной борьбе огромную роль играет разведка и корректировка огня воздушными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Кроме того, российские артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению самоходной бронетехники, укрепленных позиций артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и уничтожению огневых средств противника.
В МО РФ 24 марта сообщили, что сахалинские военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса смогли захватить и эвакуировать в тыл подбитую бронетехнику ВСУ западного производства, включая американский бронетранспортер MaxxPro, французский БТР Renault и бронированную машину «Козак». При этом эвакуационная группа работала в условиях повышенного риска.