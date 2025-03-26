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«Убийца DeepSeek» сможет поддерживать все виды графики и понимать контекст запросов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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«Известия» протестировали бета-версию ИИ-модели Hunyuan-T1 от китайской компании Tencent Holdings и задали ей вопрос, какие функции она получит к обновлению. Сейчас модель проходит тестирование в ограниченном функционале для пользователей крупнейшего в Китае мессенджера WeChat.

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Во-первых, она сможет понимать контекст за счет способности анализировать сложные запросы и многопроцессные диалоги, что позволит сохранять связность в общении. Во-вторых, доступ к информации в реальном времени будет обеспечен интеграцией с актуальными источниками данных, что важно для работы с узкоспециализированной информацией.

В-третьих, будут расширены мультимодальные возможности: поддержка всех видов графики, аудио и видео, делая взаимодействие более гибким. Кроме того, будут усилены меры безопасности и соблюдение норм — улучшится защита от вредоносного контента и адаптация требований регуляторных стандартов. Также планируются инструменты кастомизации для разработчиков, позволяющие тонко настраивать модели под специфические задачи. Эти особенности в совокупности повысят функциональность и надежность систем.

«Почему Hunyuan-T1 называют «убийцей DeepSeek»? Тут всё упирается в маркетинг и технологическую гонку между двумя китайскими компаниями», — рассказал «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, Tencent заявляет, что Hunyuan-T1 работает на триллионах параметров и заточена под китайский язык: идиомы, культурные нюансы, даже местный сленг. А DeepSeek, хоть и сильная модель, может проигрывать в таких специфических задачах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Китайские гонки: какие функции получит «убийца DeepSeek»

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