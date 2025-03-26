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Глава СЖР рассказал об охоте ВСУ на журналистов из России

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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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В отношении представителей российских СМИ Киев не соблюдает никакие международные соглашения, сказал «Известиям» председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

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«Мы имеем дело с подлым врагом, потому что он специально старается вычислить и убить наших журналистов. Видимо, ему положена за это какая-то денежная премия», — предположил он.

Соловьев напомнил, что во время боевых действий в Югославии бронежилет с надписью «Пресса» мог обезопасить журналистов, однако с 2014 года этот прием больше не работает.

«Поэтому наши журналисты стараются слиться с солдатами, нося, по сути, военную униформу, но не беря в руки оружие, потому что не имеют право. К слову, у [погибшего корреспондента «Известий»] Александра Федорчака была надпись «Пресса», но его это не спасло», — уточнил он.

По данным председателя СЖР, в Донбассе с 2014 года погибли уже более 40 представителей российских СМИ.

«Большинство из них были из Донецкой и Луганской республики, а не из центральной части России. И мы их тоже считаем как свои потери. Насколько я знаю, со стороны Украины погибло около десяти журналистов, но могу ошибаться», — подытожил Соловьев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Слово под прицелом: Запад снова не заметил гибели российских журналистов

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