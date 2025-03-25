Госдума в первом чтении одобрила взыскание долгов по налогам без суда

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому с россиян смогут без суда взыскивать налоги, сборы, штрафы, страховые взносы, пени и проценты по решению налоговиков. Об этом 25 марта сообщается на странице законопроекта на сайте Госдумы.

Уточняется, что согласно проекту налоговые органы без суда смогут взыскивать налоги, сборы и страховые взносы, инициатива была внесена правительством РФ.

«В настоящее время налоги и задолженность во внесудебном порядке можно взыскивать только с компаний и индивидуальных предпринимателей», — добавила «Газета.Ru».

В ведомстве отметили, что, после принятия закона, мера станет доступной и в отношении физлиц. Однако должник сможет оспорить решение налоговой службы, если не согласен с ним.

Ранее, 10 марта, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что россияне в 2025 году смогут вернуть до 19,5 тыс. рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения. Уточняется, что оформить вычет можно будет только в течение трех лет в отделении налоговой инспекции или на сайте ФНС.