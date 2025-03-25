В Смоленской области осудили причастных к хищению средств на модернизацию САЭС

Десногорский городской суд в Смоленской области 21 марта осудил двоих фигурантов дела о хищении средств, предназначенных для модернизации Смоленской атомной электростанции (САЭС). Об этом «Известиям» сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Преступление было выявлено в 2024 году, фигурантами выступают четыре руководителя структурных подразделений АО «Атомэнергопроект» (АЭП), а также директор ООО «Атомэнергостройпроект» (АЭСП). Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере»).

Пор данным ФСБ, инициатором преступных махинаций стал заместитель директора АЭП по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК. В рамках его схемы АЭП заключала договоры субподряда с АЭСП на подготовку сметной документации для модернизации энергоблоков САЭС. Однако на самом деле все работы выполнялись внутри самой АЭП в рамках штатных обязанностей сотрудников компании. АЭСП получала необходимую документацию и направляла ее заказчику. Всего было украдено 40 млн рублей.

Сейчас суд вынес приговоры двум фигурантам дела — заместителю управляющего Десногорским проектно-изыскательским филиалом АЭП, а также начальнику бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР Московского филиала той же компании.

Первого подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и на 2,5 года запретили ему исполнять административные функции в коммерческих организациях. Второй получил тот же запрет на деятельность, но на срок три года. Остальные подсудимые ожидают приговора.

«Благодаря профессионализму и компетентности сотрудников УФСБ России по Смоленской области еще на этапе следственных действий удалось возместить в полном объеме денежные средства, похищенные в результате противоправных действий», — указали в ведомстве.

Ранее, 18 марта, в Санкт-Петербурге арестовали пять человек по делу о хищении 238,2 млн рублей, выделенных из госбюджета на закупку противогазов. Согласно данным следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2024 года подконтрольное одному из подозреваемых ведомство договорилось с несколькими частными компаниями о покупке противогазов, которые по качеству не соответствовали требованиям.