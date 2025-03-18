Пять человек арестованы по делу о хищении 238 млн рублей при закупке противогазов

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте пятерых подозреваемых в хищении 238,2 млн рублей, выделенных из госбюджета на поставку противогазов. Об этом 18 марта сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Сайфулина, Василия Ажойчика, Виталия Маркова, Олега Дмитриева и Сергея Зиновьева, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно данным следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2024 года подконтрольное Сайфулину ведомство договорилось с несколькими частными компаниями о покупке противогазов, которые по качеству не соответствовали требованиям.

За поставленный товар поставщикам было перечислено в общей сложности 238 230 665 рублей, которыми фигуранты распорядились по собственному усмотрению.

Ранее, 12 марта, генерального директора одного из предприятий дорожного хозяйства Запорожской области задержали по подозрению в крупном хищении. Установлено, что фигурант завышал объем выполненных работ по государственному контракту, что привело к хищению бюджетных средств в особо крупных размерах. Общая сумма ущерба превысила 13 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.