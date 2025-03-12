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ФСБ задержала гендира предприятия в Запорожской области за хищение 13 млн рублей

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Фото: ФСБ РФ
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Генерального директора одного из предприятий дорожного хозяйства Запорожской области задержали по подозрению в крупном хищении. Об этом 12 марта сообщило управление ФСБ России по региону.

Установлено, что задержанный завышал объем выполненных работ по государственному контракту, что привело к хищению бюджетных средств в особо крупных размерах. Общая сумма ущерба превысила 13 млн рублей.

«На основании переданных материалов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», — указано в сообщении ведомства.

На данный момент устанавливаются детали произошедшего.

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7 марта депутата Алтайского краевого заксобрания Сергея Матасова подозревают в крупном мошенничестве с фиктивным трудоустройством родственников. Как выяснили следователи, с 2021 по 2025 год, находясь на должности заместителя председателя постоянного комитета Алтайского краевого законодательного собрания по правовой политике и местному самоуправлению, фигурант организовал фиктивное трудоустройство двух своих родственников на должности помощников депутатов. Таким образом подозреваемый похитил из бюджета края не менее 3 млн 250 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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