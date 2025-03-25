World Athletics продлила отстранение российских спортсменов от соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оставила в силе решение об отстранении российских и белорусских легкоатлетов от соревнований. Об этом 25 марта глава организации Себастьян Коу сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале ассоциации.



«Совет признал текущие санкции нормальными и не нуждающимися в замене или изменениях», — подчеркнул Коу.



На данный момент, по словам главы World Athletics, легкоатлеты из России и Белоруссии остаются в международном пуле тестирования.



World Athletics в ноябре 2015 года временно лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) членства в организации из-за допинг-скандала. После этого запрет на участие в международных соревнованиях неоднократно продлевался.

Ранее, 21 марта, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что обсудит возможность возвращения отстраненных российских спортсменов на Олимпийские игры с рабочей группой.