Любимица президента Зимбабве и преемница Баха. 5 фактов о новой главе МОК Ковентри

Новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК) стала Кирсти Ковентри. Она является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию 2004 и 2008 годов и министром спорта Зимбабве с 2018-го. Она рассматривается как преемница предыдущего главы МОК Томаса Баха, который сложит полномочия 23 июня. Что известно о первой женщине, руководящей главной спортивной организацией мира, — в материале «Известий».

Факт 1. Лучшая спортсменка Африки

• Спортивная карьера Ковентри была весьма выдающейся. Она выступала на пяти Олимпийских играх с 2000 по 2016 год. В 2004-м и 2008-м она выиграла медали во всех видах, в которых принимала участие: два золота в плавании на 200 м на спине, два серебра на дистанции вдвое короче, еще два серебра в комплексном плавании на 200 и 400 м, а также бронзу в 200-метровом «комплексе».

• На тот момент семь медалей Ковентри были повторением рекорда по числу личных олимпийских наград среди пловцов. С тех пор его превзошли только американцы Майкл Фелпс и Кэти Ледекки. Кроме того, Ковентри является самым титулованным африканским спортсменом на Олимпийских играх по количеству медалей. Для Зимбабве она завоевала семь из восьми наград в истории этой страны.

• Ковентри достигла еще нескольких примечательных достижений в спорте. В 2008-м она выиграла четыре золота и бронзу на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, попутно побив три мировых рекорда. В медальной таблице она в одиночку обошла все сборные, кроме США, Австралии и Нидерландов. На длинной воде спортсменка выиграла три чемпионата мира и пять раз финишировала второй. За свою жизнь Ковентри побила семь мировых рекордов в длинном и коротком бассейне.

Факт 2. Героиня Зимбабве

• Ковентри добилась значительных результатов в плавании благодаря тренировкам в США, что не мешало ей стать одной из национальных героинь Зимбабве. В 2004 году после успешного выступления на Олимпиаде в Афинах она встретилась с президентом Робертом Мугабе. Он назвал Ковентри золотой девочкой и вручил ей $50 тыс., назвав это карманными деньгами. Также спортсменка стала обладательницей дипломатического паспорта Зимбабве, а в ее честь стали давать имена детям. Ковентри удостоилась таких почестей на фоне преследования белых людей, которое в то время происходило в стране.

• Четыре года спустя, после Олимпиады в Пекине, Ковентри снова устроили торжественный прием в Зимбабве. На этот раз Мугабе вручил ей $100 тыс., что в 180 раз превышало ВВП страны на душу населения на тот момент. Она получила деньги в чемодане из рук главы Центробанка. Позже стало известно, что Ковентри пожертвовала часть средств на благотворительность.

Факт 3. Спортивный функционер

• Ковентри начала путь в спортивной политике в 2012 году, когда приняла участие в выборах членов комиссии спортсменов МОК. Членство в этом органе дает возможность выбирать города, которые принимают Олимпийские игры, и участвовать в обсуждении решений внутри МОК. Войти в комиссию должны были четверо спортсменов, набравших больше всего голосов.

• Первоначально Ковентри не прошла отбор, заняв пятое место. Однако два спортсмена, японец Кодзи Мурофуши и тайванец Чжу Муянь, были дисквалифицированы за нарушение правил агитации. МОК обосновал это тем, что Олимпийский комитет Японии распространял листовки с призывом голосовать за Мурофуши, а Чжу Муянь раздавал леденцы другим спортсменам. После того как их апелляции не удовлетворили, Ковентри официально стала членом комиссии.

• В дальнейшем Ковентри стала активно продвигаться по карьерной лестнице внутри МОК. В 2018 году она стала председателем комиссии спортсменов и вошла в исполнительный комитет МОК, в 2023-м была избрана индивидуальным членом МОК. В настоящее время Ковентри руководит двумя комиссиями, которые координируют Олимпийские игры 2032 года в Брисбене и первую для Африки юношескую Олимпиаду – 2026 в Дакаре.

Факт 4. Министр спорта Зимбабве

• После свержения Мугабе в 2017 году Ковентри также вошла в состав правительства следующего президента Зимбабве Эмерсона Мнангагву. Она заняла пост главы министерства по делам молодежи, спорта, искусств и отдыха. Ковентри является единственным белым человеком в текущем составе кабинета министров Зимбабве.

• На своем посту Ковентри получила определенную долю критики. При ней сборная Зимбабве по футболу временно лишилась членства в ФИФА, а также потеряла право проводить у себя матчи из-за отсутствия безопасных стадионов. Также СМИ обратили внимание на то, что во время последней Олимпиады 2024 года в Париже в состав делегации Зимбабве вошли 74 человека, из которых только девять были спортсменами.

Факт 5. Преемница Баха

• Осенью 2024 года Ковентри начала борьбу за пост президента МОК. Она стала одним из семи кандидатов на замену Томасу Баху. Бывшая пловчиха рассматривалась экспертами как одобренный им преемник, однако она опровергала утверждения о его поддержке. Твердой позиции по участию россиян в международных соревнованиях она не высказывала.

• Ковентри написала свою предвыборную программу вместе с мужем и наняла одного помощника для ведения кампании, в отличие от остальных кандидатов, которые имели собственные команды по продвижению. В итоге она одержала победу на выборах в первом раунде, набрав минимально необходимое количество голосов для этого. Ковентри стала первой женщиной и первой африканкой, которая возглавит МОК. Вдобавок в 41 год она станет самым молодым президентом организации после ее основателя Пьера де Кубертена.