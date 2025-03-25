Коллеги отметили смелость и самоотверженность Александра Федорчака

Коллеги погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) корреспондента «Известий» Александра Федорчака рассказали о его смелости и стремлении всегда быть там, где нужна помощь.

«Когда произошла трагедия в «Крокусе» (теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. — Ред.), он писал, что хочет быть в Москве, хочет помочь людям. Он всегда был таким самоотверженным, готовым положить себя», — рассказала однокурсница Федорчака по Таврической академии, корреспондент канала «78» Диана Чуприна.

Журналист мечтал работать спортивным корреспондентом: он активно погружался в эту тематику и снимал репортажи о соревнованиях. Однако украинский конфликт изменил его жизнь, командировки в зону боевых действий сменяли одна другую. Федорчак зачастую вызывался в поездки сам, регулярно показывая готовность идти на риск. Из 28 лет жизни Федорчака три года прошли в работе из зоны СВО.

«Сейчас искал наши совместные фотографии, видео. <…> Всего несколько кадров, но на некоторых, даже когда просто стоим на позициях в Артемовске [в Донецкой Народной Республике], видно, какой Саша был храбрый, смелый», — поделился корреспондент телеканал НТВ Даниил Левин.

О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

Кроме того, в тот же день сообщалось о гибели оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. В результате обстрела также пострадал и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение. Уточнялось, что ВСУ нанесли удар по машине двумя ракетами HIMARS.