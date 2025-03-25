Экс-гендиректору «СДС-Уголь» вынесли приговор по делу об аварии на шахте «Листвяжная»
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- Экс-гендиректору «СДС-Уголь» вынесли приговор по делу об аварии на шахте «Листвяжная»
Центральный районный суд города Кемерово приговорил бывшего гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева к пяти годам и трем месяцам колонии по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом 25 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Кроме того, Алексееву на два года запрещено занимать должности, связанные с управлением опасными производственными объектами.
Также был вынесен приговор в отношении бывшего технического директора Антона Якутова, который получил пять лет колонии общего режима.
Кроме того, Центральный районный суд города Кемерово признал виновным владельца компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева по делу о гибели 51 человека на шахте «Листвяжная». Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3,5 года.
Взрыв на шахте «Листвяжная» недалеко от города Белово произошел 25 ноября 2021 года. В результате погиб 51 человек, пострадали больше 100. Всего на тот момент под землей находились 285 горняков.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.