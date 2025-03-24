Песков подтвердил передачу подарка Путина для Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 марта заявил, что Кремль не раскрывает подробностей о личных подарках Владимира Путина.

«Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о передаче президенту США Дональду Трампу его портрета, написанного российским художником.

Песков также добавил, что детали могут быть раскрыты только по решению самого Путина.

Ранее, 22 марта, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Путин передал Трампу его портрет, который написал российский художник. Уиткофф добавил, что после передачи портрета он привез и отдал его президенту Соединенных Штатов.

В тот же день российский художник Никас Сафронов заявил, что портрет, подаренный Путиным Трампу, является бесценным произведением искусства. По его словам, живописцы крайне редко дают комментарии в отношении своих работ и, как правило, не раскрывают личности тех, для кого картины были созданы.